في هجوم جديد، قتل عنصران من الجيش السوري، اليوم السبت، برصاص مجهولين، قرب منبج في ريف حلب.



وكان هجوم مشابه استهدف قبل يومين حافلة لوزارة الدفاع نفذه مجهولون على طريق تل تمر - رأس العين بريف الحسكة.



فيما أعلنت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي مقتل أحد عناصر قوى الأمن الداخلي وإصابة ثلاثة آخرين بهجوم انتحاري لتنظيم «داعش» في مدينة الرقة شمال شرقي البلاد.



يذكر أن بعض المناطق السورية كانت شهدت خلال الأشهر الماضية عدة هجمات استهدفت عناصر وحواجز تابعة لقوى الأمن الداخلي والجيش، تبنى «داعش» عدداً منها، خصوصاً في محافظتي الرقة ودير الزور.



وفي شهر مايو الماضي، أُصيب عنصران من قوى الأمن الداخلي بجروح طفيفة إثر تعرض دوريتهما لإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلان دراجة نارية في مدينة الرقة، في حين باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادثة.



وأعلنت وزارة الداخلية في فبراير الماضي مقتل أربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة اثنين آخرين في هجوم استهدف حاجز «السباهية» غرب مدينة الرقة، قبل أن يتبنى «داعش» العملية.



وتواصل القوات الأمنية ملاحقة خلايا التنظيم الإرهابي، وأعلنت توقيف 235 شخصاً وتفكيك سبع خلايا مرتبطة بداعش خلال الأشهر الماضية في عدد من المحافظات السورية.



وأعلنت السلطات السورية بعد أشهر على سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024، توحيد الفصائل المسلحة في البلاد ضمن جيش موحد يتبع وزارة الدفاع الجديدة.