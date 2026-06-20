فيما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تفاؤله بإمكانية حل القضايا الخلافية مع إيران خلال محادثات الـ 60 يوماً المنتظرة، فإن المراقبين يتخوفون من أن الملفات الشائكة تهدد بتفجير المفاوضات القادمة. ويشير هؤلاء إلى 4 ملفات معقدة يمكة لأي منها إفشال التوصل لاتفاق نهائي، وهي:

الجبهة المشتعلة في لبنان

إذ رفعت طهران سقف مطالبها، عبر ربط أي اتفاق نهائي بانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان، بعد صياغة بند في نص الاتفاق يشير إلى ضرورة احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، بحسب ما نقلت مجلة «تايم». كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أنه لا يشعر بأنه مُلزم بالاتفاق بين واشنطن وطهران، ولا ينوي سحب قواته مما أسماه «المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني».



وقد تواصلت الغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات جنوبية لبنانية، اليوم السبت، على الرغم من الإعلان عن التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحزب الله أمس الجمعة لوقف إطلاق النار.

العقوبات والبرنامج النووي

ويتعلق الملف الثاني بالبرنامج النووي ورفع العقوبات عن إيران، وهو الأكثر تعقيدًا من الناحية التقنية، إذ إن مذكرة التفاهم أرجأت البحث في مسألة التخصيب ومصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى المحادثات الفنية المرتقبة، وكذلك مدة وقف التخصيب، وما إذا كان سيتم إخراج 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب من البلاد أو تخفيض نسبة تخصيبه داخلها، وكيف ستُجرى عمليات التفتيش والتحقق في مواقع تعرضت للقصف وأصيبت بأضرار جزئية.



وتمثل مسألة كيفية ترتيب رفع العقوبات مقابل كل خطوة نووية ملفاً معقداً، يضاف إليه تعقيد داخلي في واشنطن، إذ ألمح ترمب إلى أنه سيُحيل أي اتفاق نهائي إلى الكونغرس لمراجعته والمصادقة عليه.



وبما أن رفع العقوبات الأساسية يتطلب على الأرجح موافقة الكونغرس أيضًا، فإن هناك مخاوف من أن تتحول العملية التشريعية نفسها إلى عقبة، وربما إلى عامل يفشل الاتفاق.

مضيق هرمز

وحسب «تايم»، فإن قضية مضيق هرمز تعقد معضلة تهدد الاتفاق، إذ تطالب طهران بالاعتراف رسميًا بإدارته أو سيطرتها الفعلية على هذا الممر المائي الحيوي، حتى دون فرض رسوم عبور تخلق ظروفًا مواتية لوقوع حوادث مستقبلية. فالسفن التي لا تُبلّغ «هيئة مضيق الخليج» التي أنشأتها طهران حديثًا قد تتعرض للاعتراض، وأي اعتراض قد يتصاعد بسرعة. وبالتالي، تبقى المخاطر مرتفعة.