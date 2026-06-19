نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، عن توصل إسرائيل وحزب الله اللبناني إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما، يدخل حيز التنفيذ اليوم (الجمعة)، عند الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي للبنان، وفق إعلان رسمي أكدته مصادر أمريكية ولبنانية.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل بدء الهدنة تصعيداً إسرائيلياً خطيراً، حيث وسّع الجيش الإسرائيلي نطاق غاراته لتشمل مناطق البقاع شرقاً، إلى جانب غارات مكثفة على جنوب لبنان، وخاصة مدينة النبطية التي تعرضت لأربع غارات متتالية، وأسفرت هذه الغارات حتى الآن عن سقوط أكثر من 28 شهيداً و33 جريحاً، مع توقعات بارتفاع الحصيلة.

يأتي هذا التصعيد بعد الإعلان عن مذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن، في محاولة إسرائيلية – بحسب مراقبين – لفرض واقع ميداني جديد قبل تثبيت وقف إطلاق نار شامل يشمل الجبهة اللبنانية ويمهد لإنهاء الحرب الإقليمية.

ونقل موقع «واللا» العبري عن قادة أمنيين وعسكريين إسرائيليين أنهم يعقدون اجتماعات مكثفة حالياً لبحث كيفية الرد على هجمات حزب الله الأخيرة، فيما توعدت إسرائيل بمزيد من التصعيد إذا لزم الأمر.

من جانبه، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون التصعيد الإسرائيلي في بيان صادر عن قصر بعبدا، معتبراً أن توسيع الاعتداءات على الجنوب والبقاع «يشكل تصعيداً خطيراً ومداناً».

وأكد عون أن هذا التصعيد «يستهدف عملياً كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب»، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن «ما يجري لن يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن».

يأتي وقف إطلاق النار الجديد في سياق جهود أمريكية وقطرية مكثفة لتهدئة الجبهة اللبنانية، وسط حرب إقليمية مستمرة منذ أكتوبر 2023، تفاقمت مع اندلاع مواجهات واسعة في 2024-2025، حيث سبق أن شهدت الجبهة عدة هدن هشة، لكن الخروقات المتكررة كانت تعيد التوتر باستمرار.