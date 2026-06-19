بعد ساعات من تصعيد خطير في لبنان أثار المخاوف بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أمريكي كبير قوله، إن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف إطلاق النار بداية من الساعة الرابعة مساء الجمعة، بالتوقيت المحلي. وأفاد المسؤول بأن المفاوضين الأمريكيين والقطريين توسطوا في الاتفاق بمساعدة من إيران.



وقال «علمنا أنه بعد تبادل إطلاق النار في وقت سابق الجمعة، دخلت إسرائيل وحزب الله في وقف لإطلاق النار».



ونقلت شبكة CNN عن مصدر مطلع قوله إن الولايات المتحدة أبلغت إيران أن إسرائيل لا تعتزم تصعيد عملياتها العسكرية في لبنان، في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترمب لإعادة المحادثات النووية مع طهران إلى مسارها.



وقال المصدر إن واشنطن أوضحت للإيرانيين أن «حزب الله انتهك وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل وافقت على عدم المضي في التصعيد»، مضيفاً أن هذه الرسالة نُقلت إلى طهران، وأن «الأمر بات متوقفاً على حزب الله لوقف هجماته».



واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة عن الهجمات الإسرائيلية على لبنان. وأضاف بقائي أن «الهجمات الإسرائيلية على لبنان سيكون لها عواقب على الأمن الإقليمي».



من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة لم تدخل في المفاوضات مع إيران بدافع «اليأس»، معتبراً أن طهران هي الطرف الذي اضطر إلى فعل ذلك لأن «أمرهم انتهى».



وفي منشور على منصة «تروث سوشيال»، قال ترمب: «سنمضي حتى نهاية مهلة الستين يوماً، لن يحصلوا على أي أموال، ولا حتى عشرة سنتات». وجدد ترمب التأكيد على أن «الحرب أضعفت إيران»، مضيفاً: «لم يعد لديها، بعد الآن، سلاح جو، أو بحرية، أو منظومات دفاع جوي، أو رادارات، أو عملياً أي شيء آخر».



وأضاف في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «ومع ذلك، يقول الديمقراطيون إن إيران أصبحت اليوم في وضع أفضل مما كانت عليه قبل أربعة أشهر».



وشنت إسرائيل، الجمعة، موجة من الغارات على مناطق عدة في لبنان، وقالت إن أربعة جنود إسرائيليين سقطوا في جنوب لبنان، رغم أن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تنص على إنهاء الأعمال القتالية على جميع الجبهات.



وفي المقابل، تطالب إيران بضمانات بوقف القتال في لبنان قبل استئناف المحادثات المقررة في سويسرا مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ومسؤولين آخرين، والتي كانت مقررة الجمعة قبل إلغائها.