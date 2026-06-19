استقبل دولة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيروت اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون بما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

من جانبه تمنى دولة رئيس مجلس النواب للسفير التوفيق في مهمته في لبنان.