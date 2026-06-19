فيما تنتظر إيران رفع بعض العقوبات عنها بعد توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده لن توافق على رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي عن طهران ما لم تقتنع بأن المحادثات بشأن برنامجها النووي تلبي توقعاتها.



وأكد بارو في تصريحات نقلتها إذاعة «فرانس أنفو» اليوم (الجمعة)، أن المنطقة لن تتمتع بأي استقرار ما لم تسفر المحادثات عن حل للقضايا المتعلقة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية ودعم طهران لجماعات مسلحة متحالفة معها. وأضاف: «نحن بحاجة إلى تغيير جذري في موقف إيران».



وشددت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على أن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران من شأنه أن يفتح الباب لمناقشة رفع العقوبات، إلا أنها أكدت أن هذا الأمر ليس مطروحاً بعد.



وأوضحت في تصريحات للصحفيين قبيل قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي: «عندما تسمح الظروف، بالطبع ستناقش الدول الأعضاء ما إذا كان رفع العقوبات مناسباً، لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد».



وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس: إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن إيران ما دامت تواصل تمويل «منظمة إرهابية»، في إشارة إلى «حزب الله» اللبناني، الذي تصنفه واشنطن منذ فترة طويلة في «قوائم الإرهاب».



واعتمدت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة سياسة الضغط القصوى في التعامل مع إيران، وذلك من خلال تشديد العقوبات والقيود على الاقتصاد، بما يشمل منع طهران من تصدير النفط وتجميد أموالها في الخارج، وكان لذلك تداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي في إيران.



وبحسب مذكرة التفاهم الأخيرة المقرر توقيعها رسمياً في سويسرا، تتعهد الولايات المتحدة بإنهاء جميع أنواع العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأمريكية الأحادية، الأولية والثانوية، وفق جدول زمني متفق عليه ضمن الاتفاق النهائي.



وتقر إيران والولايات المتحدة بالأهمية الجوهرية لقضية رفع العقوبات، وتعربان عن نيتهما معالجة هذه القضايا فوراً خلال المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.



وقال مسؤول أمريكي إن المذكرة تنص على إنهاء الحرب، والدعوة إلى فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي، وإطلاق مفاوضات نووية لمدة 60 يوماً، وتعليق العقوبات بما يسمح لإيران ببيع النفط خلال هذه الفترة، إضافة إلى حوافز اقتصادية ضخمة حال توقيع اتفاق نووي نهائي.