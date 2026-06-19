كشف تحليل لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن سفن الشحن الإيرانية غادرت في الأيام الأخيرة المياه الماليزية عائدة باتجاه مضيق هرمز، بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة.



سفن أسطول الظل الإيراني



وأظهرت بيانات تتبع السفن أن 6 من أصل 7 سفن حاويات ترفع العلم الإيراني، والتي رُصدت في الموانئ والمياه الماليزية مطلع هذا الأسبوع، غادرت بحلول يوم أمس الخميس، وأعلنت معظمها وجهاتها في الخليج.



ومن المتوقع أن يكون العدد الحقيقي للسفن المغادرة أعلى بكثير، إذ غالباً ما تبحر السفن المملوكة أو الخاضعة لسيطرة إيران معطلةً أنظمة التتبع الخاصة بها أو تحت أعلام مزيفة. وقال خبراء إن العديد من ناقلات النفط التابعة لـ«أسطول الظل» الإيراني من المرجح أيضاً أنها في طريقها إلى إيران.



استئناف نشاط الشحن الإيراني



من جانبه، قال كبير المستشارين في منظمة «متحدون ضد إيران النووية» الأمريكية ومقرها سنغافورة تشارلي براون: «فجأةً، عادت السفن الفارغة إلى موانئ إيران لتحميل البضائع». وأضاف: «من الواضح تماماً أن إشارةً قد صدرت مفادها بأن الشحن الإيراني قد عاد إلى نشاطه».



وتقوم مجموعة من السفن التي ترفع العلم الإيراني بزيارات منتظمة إلى الموانئ الروسية في كل من بحر البلطيق والبحر الأسود، ثم تتجه إلى جنوب شرق آسيا. وتعني العقوبات الدولية المفروضة على إيران أن سفنها لا تستطيع التجارة علناً إلا مع عدد محدود من الدول.



وتوقع المحللون عودة ناقلات النفط الإيرانية الموجودة خارج الخليج إلى هناك للتزود بالنفط، ثم التوجه مباشرةً إلى منطقة الإنتاج النفطي الشرقية.



250 سفينة في ممر النفط الشرقي



وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية وجود أكثر من 250 سفينة في ممر النفط الشرقي، رغم أن نحو 80 سفينة فقط شغّلت نظام التتبع الخاص بها، المعروف بنظام التعريف الآلي (AIS).



وكشف تحليل أجرته «فاينانشيال تايمز» لبيانات وكالة الفضاء الأوروبية، استناداً إلى رصد رادار قمر اصطناعي في 14 يونيو، وجود 24 سفينة كبيرة، يُرجح أنها ناقلات نفط، قبالة الساحل الشرقي لماليزيا.



ومن أكثر عمليات التبادل شيوعاً في السنوات الأخيرة نقل الناقلات الإيرانية حمولتها إلى سفن صينية، والتي بدورها تنقل النفط الخام إلى الموانئ المحلية، لكن مع اقتراب إغلاق مضيق هرمز، تراجعت هذه الأنشطة بشكل كبير.