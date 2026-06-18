أعلن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم (الخميس)، بدء العمل الفني بعد توقيع الاتفاق بين إيران وأمريكا لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.



وقال غروسي: «من الجيد وجود مذكرة التفاهم»، مضيفاً: «حان دور الوكالة للجلوس مع زملائنا الأمريكيين والإيرانيين، والبدء في صياغة خطوات ملموسة لتنفيذها».



بدورها، قالت الحكومة السويسرية، إن «الخطة القائمة حالياً هي اجتماع الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى معنية (الجمعة)، لإجراء مفاوضات أولية بشأن تنفيذ اتفاق السلام».



في غضون ذلك، أوضح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم، أن ألمانيا ترسل سفينتين في البحر الأحمر استعداداً لمهمة عسكرية محتملة في مضيق هرمز، موضحاً لدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي للصحفيين: «في هذه اللحظة، تبحر كاسحة الألغام التابعة لنا، فولدا، وسفينة الإمداد موسيل، عبر قناة السويس باتجاه البحر الأحمر».



وأشار إلى أن أي مشاركة في عملية إزالة ألغام ستتطلب موافقة إيران وسلطنة عمان، مبيناً أن أي مهمة ستعتمد أيضاً على نتائج المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة.



من جهته، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث: حلف الناتو كان لفترة طويلة مجرد نمر من ورق وطريق ذي اتجاه واحد وانتهى هذا الأمر، معتبراً أن روح الناتو القتالية تلاشت بعد الحرب الباردة وأوروبا صارت تعتمد على الولايات المتحدة.



وأشار إلى أن البنتاغون سيطلق مراجعة لمدة تصل إلى 6 أشهر لوضع القوات الأمريكية في أوروبا.