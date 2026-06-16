نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، قوله: إن كبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، سيشارك في مراسم توقيع الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة.



ولفت روانجي، في تصريح، اليوم الثلاثاء، إلى أن مكان ووقت التوقيع لم يتحدد بعد، على الرغم من تداول الإعلام العالمي لسويسرا مكاناً محتملاً للتوقيع الجمعة القادمة.



وأضاف أنه لم يتضح بعد إذا كان التوقيع سيكون إلكترونياً، وستبدأ المناقشات اللاحقة بعد التوقيع، إذ سيشارك نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في التوقيع.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ذكر، أمس الاثنين، أن نائبه دي فانس سيحضر مراسم التوقيع الرسمية في جنيف. وأكد أن إيران وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية «أبداً»، في أحدث تصريحاته بشأن التفاهمات التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران.



وتأتي تصريحات ترمب في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة وإيران لإطلاق جولة من المفاوضات الفنية الرامية إلى وضع آليات التنفيذ والرقابة الخاصة بالاتفاق.



من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، أن البدء الرسمي لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران سيكون يوم الجمعة القادم في سويسرا، مشيراً إلى أن إعلان إنهاء الحرب يعد من أهم قضايا المرحلة الأولى.



وقال عراقجي في اجتماع مع دبلوماسيين أجانب عرضه التلفزيون الرسمي: «من المتوقع أن تبدأ يوم الجمعة جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي». وأضاف أن هذه الجولة ستبدأ في سويسرا، مؤكداً: «سنناقش الملف النووي في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع أمريكا».