كشف مسؤولون روس وأوكرانيون، اليوم (الأحد)، عن اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حثّ خلاله الطرفين على ضرورة إنهاء الحرب وحلّ الخلافات العالقة.



وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب استمر 55 دقيقة، ناقشا خلاله نقاطاً رئيسية في العلاقات الثنائية بين البلدين، مبيناً أن بوتين أعرب خلال المحادثة عن ارتياحه لاحتواء الصراع الإيراني–الأمريكي.



وأوضح أن ترمب أكد لبوتين أن اتفاقاً أمريكياً–إيرانياً بات وشيكاً، وأن نتائج المحادثات الشاقة قد تُعلن اليوم، مبيناً أن ترمب أقر خلال المحادثة، التي وصفها الجانب الروسي بأنها كانت ودية وصريحة، بأن الطريق إلى الاتفاق مع إيران كان صعباً لكنه انتهى إلى نتيجة مقبولة، وفقاً لوكالة «سبوتنيك» الروسية.



وفي ما يتعلق بالحرب الروسية–الأوكرانية، قال أوشاكوف إن ترمب أكد استعداده للضغط على الأوروبيين وكييف في ما يخص التسوية الأوكرانية، مبيناً أنه جرى التأكيد خلال المحادثة على أن الغارات الجوية الأوكرانية الأخيرة على أهداف مدنية في روسيا تعرقل التوصل إلى تسوية، وأضاف: «إذا أراد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقاء بوتين، فليأتِ إلى موسكو».



وأشار إلى أن بوتين أبلغ ترمب بأن أي محاولات من جانب كييف لاستهداف البنية التحتية المدنية في روسيا لن تغيّر الوضع في ساحة المعركة، مبيناً أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى موسكو قريباً.



وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع ترمب، ناقشا خلاله سبل تحقيق السلام.



وكتب زيلينسكي على منصة «إكس»: «أجريت للتو محادثة رائعة مع الرئيس ترمب، هنأته بعيد ميلاده، وتحدثنا بشكل مفصل عن العديد من الأمور الأساسية، وكان السلام بلا شك من بينها»، مبيناً أنه تمنى له كل النجاح في جهوده لوقف الحرب الروسية ضد أوكرانيا، كما شكره على الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لأوكرانيا.



وأضاف: «من المهم أن نتذكر بامتنان كل خطوة من ذلك الدعم، من صواريخ جافلين إلى بطاريات باتريوت».



ولفت إلى أنه ناقش مع ترمب مستجدات الميدان وسبل تعزيز المواقف، مضيفاً: «اتفقنا على مواصلة النقاش خلال لقائنا في قمة مجموعة السبع، ولدينا أفكار جيدة قد تساعد في تعزيز السلام وحماية الأرواح».