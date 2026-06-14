في إطار الدعم التنموي المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للسكان في اليمن، أعلن ​«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بدء مشروع «تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة».



ودشن البرنامج أول أنشطته التدريبية في مديرية تريم بمحافظة حضرموت بالشراكة مع مؤسسة «استجابة» للأعمال الإنسانية والإغاثية، في خطوة تنموية تشمل أيضاً محافظتي مأرب وأبين.



​ويهدف المشروع الإستراتيجي إلى إحداث تحول نوعي وجذري في القطاع الزراعي اليمني، عبر تمكين المزارعين وتحويلهم من منتجين تقليديين إلى رواد أعمال متمكنين، بما يضمن بناء قدراتهم وإدارتهم لأراضيهم الزراعية بكفاءة عالية واقتدار، وصولاً إلى تحقيق الاستدامة الغذائية وتطوير القدرات الإنتاجية للمزارع اليمني.



​ويأتي هذا الدعم امتداداً للمبادرات التنموية الحيوية التي يقودها ​«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في مختلف المحافظات والقطاعات الحيوية، بهدف تحسين سبل العيش، وبناء قدرات الكوادر المحلية، ودعم الاقتصاد لتعزيز الاستقرار والتنمية في اليمن، وتجسيداً للمواقف الأخوية الراسخة للمملكة العربية السعودية تجاه الشعب اليمني.