أدانت رابطةُ العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف مملكة البحرين ودولة الكويت.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى التنديد بهذه الاعتداءات الإيرانية الإجرامية المتكررة، التي تنتهِك كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقوّض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدِّدًا على التضامُن الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، في كلِّ ما تتخذانه من إجراءاتٍ تحفظُ أمنَهما وسيادتَهما وسلامةَ مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما.