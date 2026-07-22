ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا شمال فنزويلا في 24 يونيو الماضي إلى 5346 قتيلًا، وفق أحدث حصيلة رسمية أعلنها رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز.

واستقر عدد المصابين عند 16740 شخصًا، بينما تواصل فرق الإنقاذ وإزالة الأنقاض أعمالها في المناطق المنكوبة، ولا سيما ولاية لا غوايرا الساحلية، التي كانت الأكثر تضررًا من الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر، وأعقبتهما أكثر من ألف هزة ارتدادية.

وفي لا غوايرا، لا يزال نحو 20 ألف شخص يعيشون في مخيمات إيواء مؤقتة أُقيمت في ملاعب وساحات عامة وعلى الأرصفة، وسط استمرار الجهود الحكومية والإنسانية لتوفير المساعدات وإعادة إسكان المتضررين، في حين تُقدّر منظمات دولية أن مئات الآلاف ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.