أعلنت إدارة الإطفاء في العاصمة اليابانية ارتفاع الإصابات بسبب ضربات الشمس في طوكيو وسط موجة حر قاسية تشهدها البلاد، إلى 287 شخصاً.

وأفادت الإدارة -حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم- بأنه تم نقل المصابين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 و10 أعوام إلى المستشفى في طوكيو بعد أن ظهرت عليهم أعراض الإصابة بضربات الشمس، مشيرة إلى أن عشرة منهم في حالة حرجة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات خطيرة اليوم في مناطق شاسعة بالبلاد، كما حذرت من ضربات الشمس في 41 محافظة من أصل 47 في البلاد تمتد من منطقة "توهوكو" إلى محافظة "أوكيناوا".

ونصحت الهيئة المواطنين بتجنب البقاء في الخارج لفترات طويلة واستخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كافية من السوائل.