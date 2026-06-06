جدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تأكيد ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، مشدداً على التمسك بحق لبنان في سيادته وأمنه وعدم التفريط بهما تحت أي ظرف.



وقال نواف سلام في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن معاناة أبناء الجنوب تمثل معاناة جميع اللبنانيين، مؤكداً وقوف الدولة إلى جانب المواطنين.



وكان الجيش اللبناني، أعلن في وقت سابق مقتل عدد من عسكرييه بينهم ضابطين بغارة إسرائيلية استهدفت آليتهم في جنوب لبنان، بعد أيام من اتفاق لبنان وإسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة عقب جولة محادثات مباشرة في الولايات المتحدة.



ودخل وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ رسمياً في 17 أبريل، لكنه لم يُحترم فعلياً، فيما تصر إيران على إدراج لبنان ضمن أي اتفاق مع واشنطن ينهي الحرب الأوسع التي اندلعت في المنطقة في فبراير.



ويتبادل حزب الله وإسرائيل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، ويبرر كل طرف هجماته بما يقول إنها انتهاكات يرتكبها الطرف الآخر.



وعقد موفدون من إسرائيل ولبنان الأربعاء في واشنطن جولة رابعة من المحادثات المباشرة برعاية الولايات المتحدة، واتفقوا خلالها على تطبيق وقف شامل لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله مشروط بـ«وقف تام لنيران» حزب الله وانسحابه من جنوب الليطاني الذي يبعد نحو 30 كيلومتراً عن الحدود.



وتقضي الهدنة المشروطة أن ينتشر الجيش اللبناني في «مناطق تجريبية» في الجنوب ويتولى السيطرة «الحصرية عليها مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية».



ورفض حزب الله مفاوضات الحكومة المباشرة مع إسرائيل، التي وصفها أمينه العام نعيم قاسم الخميس بـ«المهزلة والإهانة».



واندلعت الحرب في لبنان في الـ2 من مارس بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل رداً على مقتل المرشد علي خامنئي في أولى الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير. وردّت إسرائيل بحملة واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري.