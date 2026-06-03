بعد الهجوم على مطار الكويت، أحبطت الدفاعات البحرينية اليوم (الأربعاء) هجوماً إيرانياً بالصواريخ والمسيّرات.



وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ وعدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية، مضيفة: «تواصل إيران نهجها العدائي المنظم عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الأعيان المدنية في مملكة البحرين».



وأهابت القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني، داعية إلى الإبلاغ عنها فوراً.



وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أكدت وفاة شخص وإصابة آخرين في الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة التي استهدفت مطار البلاد، معربة عن إدانة واستنكار دولة الكويت، بأشد العبارات، لهذه الاعتداءات، التي كان آخرها فجر اليوم (الأربعاء)، واستهدفت مجدداً المنشآت المدنية والحيوية، ومنها مطار الكويت الدولي.



وأكدت الوزارة رفض دولة الكويت القاطع لما تقوم به إيران من هجمات عدوانية سافرة تؤدي إلى زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر، وتقوض أمن واستقرار المنطقة، وتشكل خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، مشددة على أن أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به.



ووصفت الوزارة تكرار الاعتداءات الإيرانية بأنه «نهج عدواني منظم»، مؤكدة أن دولة الكويت لن تقبل به أو تتهاون إزاءه.



وأشارت إلى أن الكويت تحتفظ بحقها الكامل والأصيل في اتخاذ الإجراءات المناسبة للرد على هذه الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، بما يتسق مع القانون الدولي.