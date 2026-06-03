في تطور جديد، تسببت هجمات إيرانية بطائرات مسيّرة على مبنى الركاب في مطار الكويت، صباح اليوم (الأربعاء)، بأضرار جسيمة وإصابة عدد من الأشخاص، فضلاً عن تعليق الرحلات الجوية، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية «كونا».



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن «عدداً من الطائرات المسيّرة المعادية استهدفت اليوم مبنى الركاب (T1) بمطار الكويت الدولي نتيجة العدوان الإيراني الآثم، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص»، موضحاً أن المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.



وأشار إلى أن «القوات المسلحة الكويتية تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهي في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي مستجدات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها».



بدورها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تعليق الرحلات الجوية وتحويلها إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، مع تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي بعد استهداف مبنى الركاب، موضحة أن المبنى تعرض لاستهداف بطائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية.



وأشارت الهيئة إلى أن الاستهداف خلّف أضراراً جسيمة في عدد من مرافق المطار.



من جهة أخرى، قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، اليوم، إن القوات الأمريكية وقوات حلفائها تصدت لما وصفته بـ«السلوك الإيراني العدواني» خلال عمليات عسكرية جرت في 2 يونيو، شملت إسقاط عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، إضافة إلى تنفيذ ضربات دفاعية محدودة.



وقالت القيادة، في بيان عبر منصة «إكس»، إن القوات الأمريكية نجحت في اعتراض وإسقاط صواريخ ومسيّرات أُطلقت من إيران، إلى جانب تنفيذ ضربات على موقع عسكري في جزيرة قشم، رداً على محاولات استهداف في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.



وأوضحت القيادة الأمريكية أن إيران أطلقت عدة صواريخ باتجاه دول مجاورة، إلا أن بعضها فشل في الوصول إلى أهدافه، إذ سقط صاروخان كانا متجهين نحو الكويت قبل بلوغهما الهدف أو تحطما أثناء مسارهما، فيما اعترضت قوات الدفاع الجوي الأمريكية والبحرينية ثلاثة صواريخ أُطلقت باتجاه البحرين.



وأفادت القوات بأنها أسقطت أيضاً ثلاث طائرات مسيّرة هجومية إيرانية كانت تستهدف مدنيين في المياه الإقليمية، مؤكدة تنفيذ ضربات دفاعية على محطة تحكم أرضية عسكرية في جزيرة قشم.



وذكر البيان أن الهجمات الإيرانية لم تُصب أيّاً من أفراد القوات الأمريكية بأذى، مشدداً على أن القوات لا تزال في حالة جاهزية دائمة للتصدي لأي تهديدات، خصوصاً خلال فترة وقف إطلاق النار الجارية.