تصاعد التوتر العسكري مع تبادل الولايات المتحدة وإيران الاتهامات بشأن هجمات صاروخية ومسيرات استهدفت مواقع وقواعد عسكرية، في وقت أعلنت فيه الكويت تفعيل صفارات الإنذار عقب اعتراض أهداف جوية معادية.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بأنها أحبطت هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيرات في الشرق الأوسط، مؤكدة تنفيذ ضربات دفاعية استهدفت منشأة عسكرية إيرانية في جزيرة قشم.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مقر الأسطول الخامس الأمريكي وقاعدة أمريكية في المنطقة، رداً على ما وصفه بـ«الاعتداءات الأمريكية» على جزيرة قشم، لافتاً إلى أن أمريكا استهدفت برج اتصالات في الجزيرة.

سنتكوم: لا صحة لاستهداف الأسطول الخامس

من جانبها، سارعت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)إلى نفي صحة المزاعم الإيرانية بشأن استهداف مقر الأسطول الخامس أو قواعد أمريكية في المنطقة.

وقالت إنها اعترضت ثلاث طائرات مسيرة إيرانية كانت تتجه نحو سفن مدنية في المياه الإقليمية، مؤكدة نجاح قواتها في التصدي للهجمات الصاروخية والمسيرة.

وأضافت أن الضربات التي نفذتها استهدفت محطة تحكم أرضية عسكرية تابعة لإيران في جزيرة قشم، مشيرة إلى أن العملية جاءت «دفاعاً عن النفس».

الكويت تفعّل صفارات الإنذار

وفي تطور متزامن، أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وأكدت الجهات العسكرية الكويتية نجاح عمليات الاعتراض وعدم تسجيل أضرار فورية، في حين استمرت حالة التأهب تحسباً لأي تطورات إضافية.