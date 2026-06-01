ثمّن رئيس مؤسسة أمراض القلب الخيرية بمحافظة حضرموت المشرف العام على مركز «نبض الحياة» لأمراض وجراحة القلب بمدينة المكلا محمد عوض باشعيب الدعم الإنساني السخي واللامحدود الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

​وأكد باشعيب لـ«عكاظ» أن برنامج «نبض السعودية التطوعي لأمراض وجراحات القلب» يمثل أحد أهم وأبرز نماذج الدعم الطبي الإنساني المستدام في اليمن، لما أحدثه من تحول نوعي وجذري في خدمات علاج أمراض القلب داخل مركز «نبض الحياة» التابع للمؤسسة، معبراً عن امتنان الشعب اليمني لهذه اللفتات الأخوية الكريمة التي تخفف من وطأة الظروف الراهنة.

​طوق نجاة مجاني للفئات الأشد احتياجاً

​وأوضح باشعيب أن البرنامج، الذي نُفذ على 3 مراحل متتالية، أسهم بصورة مباشرة في إنقاذ آلاف المرضى من مختلف المحافظات اليمنية، خصوصاً من الفئات الأشد احتياجاً، عبر توفير عمليات نوعية دقيقة وخدمات تشخيصية وعلاجية متقدمة بشكل مجاني بالكامل ومن دون أي تكاليف على المرضى، بعد أن كانت تشكل تحدياً مالياً وطبياً كبيراً للمركز وللمرضى اليمنيين في ظل الأوضاع الصحية والاقتصادية الصعبة.

​لغة الأرقام تترجم ملحمة العطاء

​واستعرض رئيس مؤسسة أمراض القلب لـ«عكاظ» الحصيلة الإجمالية للخدمات الطبية المجانية المستهدفة والمنفذة عبر النسخ الثلاث للبرنامج التي قال إنها بلغت (10,290) خدمة طبية متخصصة، تضمنت إجراء (1440) عملية قلب مفتوح مجانية، و(4710) عمليات قسطرة تشخيصية، إلى جانب (4140) عملية قسطرة علاجية مجانية.

​توسع متزايد في مراحل البرنامج

​واستعرض باشعيب مسيرة نجاح البرنامج ومراحله المتتابعة، مشيراً إلى أن النسخة الأولى حققت نتائج طبية وإنسانية بارزة شملت إجراء 540 عملية قلب مفتوح، و960 عملية قسطرة تشخيصية، إضافة إلى 1440 عملية قسطرة علاجية، ليصل إجمالي المستفيدين من هذه المنظومة العلاجية المجانية في تلك المرحلة إلى 2940 مستفيداً، لتشهد بعد ذلك النسخة الثانية توسعاً أكبر في حجم التدخلات الطبية بتنفيذ 600 عملية قلب مفتوح، و2500 عملية قسطرة تشخيصية، و1800 عملية قسطرة علاجية، ليرتفع حجم المستفيدين إلى 4900 مواطن يمني.

​رعاية مستدامة وأدوية مجانية

​وحول المرحلة الحالية، أفاد باشعيب بأن النسخة الثالثة من البرنامج، الممتدة من يوليو 2025 وحتى يوليو 2026، تستهدف تقديم 2450 خدمة طبية مجانية متكاملة، تشمل 300 عملية قلب مفتوح، و900 عملية قسطرة علاجية، و1250 عملية قسطرة تشخيصية، لافتاً إلى أن هذه النسخة تميزت بتوسيع نطاق الرعاية من خلال توزيع أدوية مجانية تستهدف 12 ألف مريض سنوياً، بما يعزز قدرة المركز على الاستجابة للاحتياج المتزايد، ويضمن استمرارية الرعاية الطبية للحالات المزمنة والمرضى الأكثر احتياجاً دون تحميلهم أي أعباء مالية.

​استدامة الأثر ونقل الخبرات للداخل

​واختتم رئيس مؤسسة أمراض القلب بحضرموت تصريحه بالتأكيد على أن الأثر الإنساني العميق للمبادرات الطبية السعودية لم يقتصر على إجراء العمليات الجراحية المجانية فحسب، بل امتد ليشمل نقل الخبرات الطبية المتقدمة، وتعزيز قدرات الكوادر اليمنية المحلية، ورفع جاهزية مركز «نبض الحياة» ليكون واحداً من أبرز المراكز التخصصية لعلاج أمراض القلب في اليمن، رافعاً شكره وتقديره البالغ للمملكة العربية السعودية، قيادة وشعباً، ولمركز الملك سلمان للإغاثة، مؤكداً أن هذا العطاء المتجدد أعاد الأمل لعشرات الآلاف من المرضى وعائلاتهم، وأسهم في بلسمة جراح الحالات الحرجة التي كانت تنتظر فرصة للشفاء.