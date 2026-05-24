صعّدت فرنسا من إجراءاتها ضد جماعة الإخوان الإرهابية العابرة للحدود في أوروبا، واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن قرار محكمة مدينة نانت غرب فرنسا بتأييد حظر تنظيم مؤتمر «لقاء المسلمين في الغرب» يمثل خطوة مهمة في مواجهة تسلل جماعة الإخوان.



وقال لوكورنو في منشور على منصة «إكس»: «الحكم القضائي الصادر في نانت يشكل تقدماً مهماً في مكافحة تسلل جماعة الإخوان»، مضيفاً: «في مواجهة الإسلام السياسي يجب على الجمهورية أن تكون حازمة ودقيقة دون أي شائبة قانونية».



ووجه رئيس الوزراء الفرنسي شكره لفرق وزارة الداخلية على جهودها، في تصريح عقب رفض المحكمة الإدارية في نانت طعناً تقدم به منظمو الحدث، وأيدت قرار محافظة لوار أتلانتيك ووزارة الداخلية بحظر المؤتمر الذي كان مقرراً عقده يومي 23 و24 مايو 2026 في مسجد السلام بحي مالاكوف في مدينة نانت.



وبرر وزير الداخلية لوران نونيز القرار بأن «الأقوال التي كان من المحتمل إلقاؤها خلال هذا الحدث من شأنها الإضرار بالتماسك الوطني وكرامة الإنسان».



وتتزامن الإجراءات الفرنسية ضد «الإخوان» مع سياسة متصاعدة لمواجهة «الإسلام السياسي» وأنشطة جماعة الإخوان في فرنسا، خصوصاً أنها كانت قد اتخذت إجراءات مشابهة شملت حل جمعيات ومنع فعاليات ومراقبة خطب المساجد.



يذكر أن مدينة نانت من المدن التي تشهد نشاطاً ملحوظاً لجماعة الإخوان في فرنسا، وغالباً ما تكون محط أنظار السلطات في قضايا التطرف والاندماج.