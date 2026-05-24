شهد محيط البيت الأبيض مساء السبت استنفاراً أمنياً واسعاً، بعد إطلاق عناصر جهاز الخدمة السرية الأمريكي النار على مسلح حاول استهداف المبنى الرئاسي، ما أدى إلى مقتله، فيما أُصيب شخصان خلال الحادث الذي هزّ العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقالت الخدمة السرية الأمريكية إن المسلح اقترب من بوابة الجهة الغربية للبيت الأبيض نحو الساعة السادسة مساءً، وهو يشهر مسدساً، قبل أن يطلق ثلاث طلقات باتجاه المبنى، ما دفع العناصر الأمنية إلى الرد الفوري بإطلاق النار.

مقتل المهاجم وإصابة أحد المارة

وأوضح مسؤول أمني أن شخصين أُصيبا بالرصاص خلال المواجهة، أحدهما المشتبه به الذي فارق الحياة لاحقاً بعد نقله إلى مستشفى قريب، فيما أُصيب أحد المارة أثناء تبادل إطلاق النار قرب تقاطع شارع بنسلفانيا مع الشارع السابع عشر شمال غرب واشنطن.

وأكدت السلطات أن المهاجم لم يتمكن من اختراق الطوق الأمني المحيط بالبيت الأبيض.

الرئيس داخل البيت الأبيض

وقال جهاز الخدمة السرية في بيان إن الرئيس الأمريكي كان داخل البيت الأبيض أثناء الحادث، إلا أن الواقعة «لم تؤثر على الشخصيات المشمولة بالحماية أو العمليات الأمنية»، مؤكداً في الوقت ذاته عدم تسجيل أي إصابات بين عناصره.

‏«FBI» يساند التحقيقات

من جهته، أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل أن عناصر المكتب وصلوا إلى موقع الحادث لدعم التحقيقات الجارية.

وقال عبر منصة «إكس»: «مكتب التحقيقات الفيدرالي موجود في الموقع ويدعم جهاز الخدمة السرية في التعامل مع حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض، وسنطلع الرأي العام على المستجدات حالما تتوفر».

إخلاء الصحفيين وسماع عشرات الطلقات

وبحسب شبكة «ABC»، طُلب من الصحفيين الموجودين قرب البيت الأبيض الركض سريعاً وإخلاء الموقع إلى داخل غرفة الإحاطات الصحفية.

فيما أشار مراسل لشبكة «NBC» إلى سماع ما بين 20 و30 طلقة نارية خلال الحادث، وسط انتشار أمني مكثف وإغلاق المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض.