فيما وصفت وسائل إعلام أمريكية اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقادة دول المنطقة بأنه «إيجابي جداً»، أعرب سفير إيران لدى باكستان رضا أميري عن أمله في أن تفضي جهود باكستان إلى إحلال سلام دائم في المنطقة.



وقال أميري في تصريحات صحفية: «بتفاؤل حذر يمكننا أن نأمل أن خطوات إيجابية آخذة في التشكل إذا أبدى الطرف الآخر التزاماً كافياً»، موضحاً أن هذه الخطوات الإيجابية جاءت نتيجة مبادرة إسلام آباد وجهودها المخلصة.



وأشار إلى أن وزير الداخلية الباكستاني هنأه قبل دقائق من عودته من طهران، على الإنجازات التي تحققت في المفاوضات.



في الوقت ذاته، قال مصدران باكستانيان مطلعان لوكالة «رويترز» إن إيران وباكستان قدمتا مقترحاً معدلاً إلى الولايات المتحدة لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، متوقعين أن ترد واشنطن على العرض غداً (الأحد)، وهو ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي قال: «هناك اجتماع لكبار المستشارين اليوم بشأن المسودة الأخيرة للاتفاق، وقد يُتخذ القرار غداً».



من جهة أخرى، نقلت شبكة «فوكس نيوز» عن دبلوماسي إقليمي قوله إن اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقادة في المنطقة كان إيجابياً جداً، مشيراً إلى «إحراز تقدم جيد».



وأضاف الدبلوماسي الإقليمي أن قادة المنطقة أبدوا دعمهم للتقدم المحرز وللإنجاز الذي حققه ترمب خلال المحادثات.



وكان موقع «أكسيوس» قد نقل عن مصدر مطلع قوله إن الرئيس الأمريكي أجرى اتصالاً بقادة السعودية وقطر والإمارات ومصر وتركيا وباكستان.



وغادر قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير طهران اليوم، بعد اجتماعات مع كبار المسؤولين هناك، في إطار جهود وساطة لدفع الأطراف نحو اتفاق. ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن باكستان أكدت وجود تقدم مشجع نحو تفاهم نهائي.