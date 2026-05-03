أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأحد) رفضه للمقترح الإيراني للسلام المكون من 14 بنداً، الذي تضمن مناقشة تجميد تخصيب اليورانيوم لـ15 عاماً في مرحلة ثانية، والموافقة على فتح مضيق هرمز تدريجياً مقابل رفع الحصار البحري.



ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن ترمب قوله: «اطلعتُ على المقترح الإيراني الجديد وهو غير مقبول والمعركة تسير بشكل ممتاز».



بدوره، قال مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت اليوم إن الحصار البحري المفروض على إيران ينجح، ويضع قدراً هائلاً من الضغط، مبيناً أنه ورغم تهديدات طهران بزرع ألغام في مضيق هرمز إلا أنها منعت وصول المساعدات الإنسانية إلى إيران.



وقال هاسيت في تصريحات صحفية: اقتصاد إيران على شفا كارثة كبيرة، مضيفاً: أنهم يشهدون تضخماً كبيراً وأن هناك بداية لظهور الجوع.



في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم، إن طهران قدمت مقترحاً لوقف الحرب يتألف من 14 بنداً تركز على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، مؤكداً أنه لا توجد مفاوضات نووية في هذه المرحلة.



ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن بقائي قوله: العرض الإيراني يقترح التوصل لتفاهم بشأن إنهاء الحرب والاتفاق على كيفية تنفيذه خلال 30 يوماً.



وأشار إلى أن «الجانب الأمريكي قدم رأيه للجانب الباكستاني بشأن مقترحنا وسنبحثه ونرد عليه».



وتتضمن المقترحات في المرحلة الأولى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوماً كحد أدنى، وتشكيل مرجعية دولية لضمان عدم العودة إلى الحرب، إضافة إلى وقف الحرب في كل المنطقة وتعهد إيراني أمريكي متبادل بعدم الاعتداء ويشمل ذلك حلفاء إيران في المنطقة وإسرائيل.



ويطرح المقترح الإيراني في المرحلة الأولى فتح مضيق هرمز تدريجياً وتولّي إيران مسألة التعامل مع الألغام وعدم ممانعة تقديم دعم أمريكي، إضافة إلى رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية تدريجياً بما يتناسب مع فتح مضيق هرمز، وتعديل بند التعويضات بصيغة جديدة ومبتكرة.



وأكد المقترح في المرحلة الأولى على انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران البحري وإنهاء حالة التحشيد العسكري، وفي المرحلة الثانية مناقشة فكرة تجميد كامل لعمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني قد يصل إلى 15 عاماً، على أن تعود إيران للتخصيب بعد السقف الزمني بنسبة 3.6% وفق مبدأ صفر تخزين.



ويرفض المقترح تفكيك البنى التحتية النووية أو تدمير المنشآت الإيرانية، على أن يتم بحث مصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب بين الترحيل إلى الخارج أو ترقيق نسبة التخصيب.



وشدد المقترح الإيراني من خلال المرحلة الثانية على ضرورة وجود آلية واضحة لرفع العقوبات مقابل الإجراءات النووية، والإفراج عن الأموال المجمدة تدريجياً وفق سقف زمني.



ولفت المقترح إلى أن طهران طرحت الدخول في حوار إستراتيجي مع المحيط العربي والإقليمي لبناء نظام أمن يشمل جميع المنطقة، ويتضمن وقفاً للحرب في المنطقة وفي كل الساحات، وعدم مهاجمة إيران وحلفائها لقوات أمريكا بالمنطقة وإسرائيل مقابل عدم مهاجمة إيران.