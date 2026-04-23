شهدت العاصمة الإيرانية طهران، اليوم (الخميس)، حالة من الترقب بعد سماع دوي أنظمة الدفاع الجوي في عدد من مناطق المدينة، وسط تقارير عن تصديها لما وُصف بـ«أهداف معادية».

تفعيل بطاريات الدفاع الجوي

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية أن أنظمة الدفاع الجوي دخلت في حالة اشتباك، بالتزامن مع تفعيل بطاريات الدفاع في أنحاء متفرقة من العاصمة، في خطوة تشير إلى استنفار أمني مفاجئ.

تقارير متقاطعة تؤكد التحرك

بدوره، أكد موقع «نور نيوز» الإيراني تفعيل بطاريات الدفاع الجوي في أجزاء من طهران، ما يعزز الروايات المتداولة حول تحركات دفاعية واسعة داخل المدينة.

غياب التفاصيل يثير التساؤلات

ورغم تعدد المصادر المحلية، لم تصدر أي توضيحات رسمية بشأن طبيعة «الأهداف المعادية» أو أسباب هذا التحرك، كما لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو خسائر حتى اللحظة، ما يفتح باب التكهنات حول خلفيات التصعيد المفاجئ.