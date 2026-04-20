أعرب كبير مبعوثي مجلس السلام إلى غزة، نيكولاي ملادينوف، اليوم (الإثنين) عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن خطة نزع سلاح حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة، موضحاً أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.



وقال ملادينوف في مقابلة مع وكالة «رويترز» في بروكسل: «أجرينا بعض المناقشات الجادة للغاية مع حماس، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهي ليست سهلة»، مضيفاً: «أنا متفائل إلى حد ما بأننا سنتمكن من التوصل إلى ترتيب يرضي جميع الأطراف، والأهم من ذلك، يرضي سكان غزة».



وأشار إلى أن العمل جار على إعداد خطة تنفيذ تشمل نزع السلاح، وتشكيل إدارة جديدة في غزة، ووضع بنود لانسحاب إسرائيلي، لافتاً إلى أنهم يحاولون التأكد من التوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات تنفيذ الخطة بأسرع ما يمكن.



وتتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار، مع استمرار الخروقات ونقص الإمدادات الطبية.



وتنص خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن غزة، التي وافقت عليها إسرائيل و«حماس»، في أكتوبر الماضي، على انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وبدء إعادة الإعمار بمجرد أن تلقي «حماس» سلاحها.



وذكر تقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن احتياجات قطاع غزة من أجل التعافي وإعادة الإعمار تقدر بنحو 71.4 مليار دولار على مدى السنوات الـ10 القادمة.