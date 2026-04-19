​في مشهدٍ يجسد عمق التلاحم، وفي خطوة تعكس التنسيق المشترك رفيع المستوى بين قيادة تحالف دعم الشرعية والسلطة المحلية، شهدت محافظة شبوة حراكاً أمنياً وتنموياً واسعاً، قوبل بترحيب شعبي ورسمي غير مسبوق، تثميناً للدور المحوري الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم استقرار المحافظة والدفع بعجلة التنمية نحو آفاق أرحب.



​تكامل إستراتيجي



​وعلمت «عكاظ» من مصادرها، أن التنسيق المشترك بين السلطة المحلية بقيادة المحافظ عوض بن الوزير، وقيادة قوات التحالف بقيادة العميد الركن مصلح العتيبي، يسير وفق خطط إستراتيجية محكمة تهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار، وتذليل العقبات كافة أمام المشاريع الخدمية والتنموية التي تلامس حياة المواطن اليمني بشكل مباشر.



وأكدت المصادر أن هذا التناغم أثمر عن نجاحات ميدانية ملموسة، انعكست إيجاباً على حياة المواطنين اليومية.



​بصمات التحالف الميدانية



​وعلى الصعيد الميداني، برز الدور المحوري لقوات التحالف بمحافظة شبوة بقيادة العميد الركن مصلح العتيبي، الذي حظي بتقدير واسع من الأوساط الشعبية؛ حيث ثمن أبناء المحافظة جهوده الدؤوبة في تعزيز السكينة العامة وحرصه المستمر على ملامسة احتياجات المحافظة عن قرب.



​سخاء السعودية.. بناء ونماء



وأشار أهالي شبوة في حديثهم لـ«عكاظ» إلى أن البصمات التنموية للمملكة العربية السعودية والدعم السخي في قطاعات البنية التحتية، الصحة، والتعليم، كان له الأثر البالغ في تخفيف معاناة المواطنين وتطبيع الحياة.



وأجمع أبناء المحافظة على أن المملكة تظل هي السند والعضيد، وأن مواقفها التاريخية ستظل منارة للبناء وحائط صد منيع ضد مشاريع التخريب.



​ارتياح شعبي واسع



ورصدت «عكاظ» حالة من الارتياح الشعبي الواسع في مختلف مديريات المحافظة، حيث عبر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة العربية السعودية، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على مواقفهم الأخوية الثابتة.



وأكد أبناء شبوة وقوفهم صفاً واحداً خلف السلطة المحلية وقوات التحالف لاستكمال مسيرة الاستقرار والبناء الشامل.