توقع مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم (الخميس)، إعلان وقف إطلاق النار في لبنان مساء اليوم، وذلك بعد اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالرئيس اللبناني جوزيف عون.



ونقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن إعلاناً لوقف إطلاق النار قد يصدر مساء الخميس بشأن لبنان.



وأوضح أن الوضع عند مفترق طرق، مؤكداً أن لا شيء نهائياً بعد، لكنه قد يحدث اليوم.



وكانت الرئاسة اللبنانية قد قالت إن الرئيس جوزيف عون أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب، أعرب خلاله عن شكره بشأن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.



ودعا عون الرئيس الأمريكي لبذل جهود لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.



من جانبه، أكد ترمب دعمه للرئيس عون وللبنان، مشدداً على التزامه بالاستجابة للطلب اللبناني والعمل على تحقيق وقف إطلاق النار في أقرب وقت، بحسب بيان الرئاسة اللبنانية.



وكان عون قد شدد في وقت سابق اليوم على أن وقف إطلاق النار يشكل المدخل الطبيعي لأي مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، مؤكداً أن التفاوض مسألة سيادية تتولاها السلطات اللبنانية حصراً.



ولفت إلى أن لبنان حريص على وقف التصعيد في الجنوب وسائر المناطق، لحماية المدنيين ووقف تدمير القرى والبلدات، مشيراً إلى أن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية يمثل خطوة أساسية لتثبيت الهدنة وإعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وبسط سلطة الدولة.