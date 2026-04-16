بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب محادثات ستجري بين إسرائيل ولبنان اليوم، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم (الخميس) أن وقف إطلاق النار الذي يطالب به لبنان مع إسرائيل سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين وفق المبادرة الرئاسية التفاوضية.



وقال عون لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر إن لبنان حريص على وقف التصعيد في الجنوب وفي كل المناطق اللبنانية ليتوقف استهداف الأبرياء والآمنين، نساء ورجالا وأطفالا، ويتوقف تدمير المنازل في القرى والبلدات اللبنانية، مضيفاً: التفاوض تتولاه السلطات اللبنانية وحدها؛ لأنه مسألة سيادية لا يمكن إشراك أحد بها.



وقف إطلاق النار



وأشار إلى أن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية خطوة أساسية لتثبيت وقف إطلاق النار من جهة، ولإعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وبسط سلطة الدولة بشكل كامل وإنهاء أي مظاهر مسلحة، مبيناً أن القرارات التي اتخذتها الحكومة لاسيما تلك المتعلقة بحصرية السلاح، ستنفذ لما فيه مصلحة لبنان وتأمين الحماية لجميع اللبنانيين التواقين إلى رؤية دولتهم مسؤولة وحدها عن حفظ الأمن والاستقرار والسلامة العامة في البلاد.



بدوره، أبلغ الوزير البريطاني الرئيس عون دعم بلاده للجهود التي يقوم بها من أجل وقف إطلاق النار وإطلاق مسار تفاوضي يحقق الأهداف التي حددها الرئيس اللبناني في مبادرته التفاوضية، مؤكداً تأييد بريطانيا لقرارات الحكومة اللبنانية.



وأعلن فالكونر تقديم بريطانيا مساعدة إنسانية بقيمة 20.5 مليون جنيه إسترليني وذلك لمساعدة الجهد اللبناني في رعاية شؤون النازحين.



اتصالات نتنياهو وعون



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال على حسابه في «تروث سوشيال»: «محاولة لتهدئة الأجواء بين إسرائيل ولبنان، لقد مرّ وقتٌ طويلٌ منذ آخر حوار بين الزعيمين، نحو 34 عاماً»، مضيفاً أن ذلك سيحدث في وقت لاحق من الخميس.



ولم يذكر ترمب أسماء القادة اللبنانيين والإسرائيليين الذين سيجرون هذه المحادثات، ولم يكشف عن تفاصيل إضافية.



إلا أن مسؤولا لبنانيا رفيع المستوى قال لا علم لديها بأي مكالمة مرتقبة بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وكان عضو في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي قال لإذاعة الجيش إن نتنياهو سيجري محادثات مع الرئيس اللبناني.