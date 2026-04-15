أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم (الأربعاء)، عدم مشاركة بلاده بأي عمليات عسكرية في إيران، مؤكداً أنها «ليست حربهم».



وفي مقابلة مع صحيفة «إنديا توداي» رد بيسكوف على سؤال حول ما إذا كانت روسيا قدمت دعماً عسكرياً لإيران بالقول: «روسيا لا تشارك في العمليات العسكرية وليست طرفاً فيها، هذه ليست حربنا»، مبيناً أن بلاده أبدت استعدادها لاستقبال اليورانيوم المخصب من إيران، لكن الأمريكيين عارضوا هذا الخيار.



وأضاف «هذه المبادرة ليست جديدة، قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا المقترح منذ فترة طويلة، وأعلن أن روسيا مستعدة لاستقبال اليورانيوم المخصب على أراضيها، كان من الممكن أن يكون هذا حلاً ممتازاً حقاً، لكن مع الأسف، رفض الجانب الأمريكي هذا المقترح، وهو الآن ليس مطروحاً على طاولة المفاوضات، مع أن الرئيس بوتين مستعد للعودة إلى هذه المبادرة».



وأشار إلى أن إيران مستعدة لقبول هذا الخيار، لكن للولايات المتحدة مطالبها ومصالحها الخاصة، مضيفاً: «المسألة هي توحيد مطالب ومصالح جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق، وإبرام صفقة، كما تقول واشنطن».



وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم، على حق طهران غير القابل للنقاش في تخصيب اليورانيوم، مشيرة إلى أن مستوى هذا التخصيب قابل للتفاوض.



فيما، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي، أن الحق في الحصول على طاقة نووية مدنية لا يمكن انتزاعه تحت الضغط أو من خلال الحرب.