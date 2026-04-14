نقلت وكالةِ «إرنا» الإيرانية عن مصدر دبلوماسي إيراني في إسلام آباد قوله: إن تبادل الرسائل بين إيران وباكستان بشأن التطورات الجارية ما يزال مستمراً بعد جولة المفاوضات الأخيرة.

وأضاف المصدر أن عزم باكستان على مواصلة جهود الوساطة ما يزال قائماً.

ورداً على التقارير بشأن جولة تفاوض جديدة محتملة في إسلام آباد مع واشنطن، قال المصدر إنه لا تتوفر حتى الآن أي معلومات عن تفاهم بشأن عقدِ مفاوضات في العاصمة الباكستانية أو ضمن أطر أخرى. ​



ونقلت الوكالة عن مصدر آخر قوله إنه يمكن عقد أي جولة أخرى من المفاوضاتِ في أي وقت ومكان، ولكن لا يوجد حتى الآن قرار رسمي بهذا الشأن.



وأوضح مصدر إيراني أنه «لم يتم تحديد موعد بعينه، وقال مسؤول في السفارة الإيرانية في باكستان إن الجولة القادمة قد تعقد هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع القادم»، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.



وأفاد مصدران باكستانيان مطّلعان بأن إسلام آباد تتواصل مع الطرفين بشأن توقيت الجولة القادمة، مرجّحين أن تُعقد نهاية الأسبوع.



وقال مسؤول حكومي رفيع: تواصلنا مع إيران وتلقّينا ردًا إيجابيًا يفيد بانفتاحها على جولة ثانية من المحادثات.



من جانبه، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: إن بلاده أوضحت شروطها للاتفاق ووقف النار بشكل كامل، بحسب ما نقلت عنه وكالة «جماران» اليوم (الثلاثاء).



واعتبر خلال اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن التهديدات والضغوط لن تؤدي إلا لتفاقم المشاكل في المنطقة، وفق تعبيره.



وأكد أن بلاده مستعدة لمواصلة المحادثات مع الجانب الأمريكي ضمن الأطر القانونية، لافتا إلى أنه يمكن لأوروبا أن تلعب دورا بناء في المفاوضات.