دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (السبت) إيران إلى اغتنام فرصة المحادثات الجارية في إسلام آباد بينها وبين أمريكا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.



وشدد ماكرون على ضرورة تمهيد الطريق نحو تهدئة مستدامة واتفاق شامل يوفر ضمانات قوية للأمن في المنطقة، بمشاركة جميع البلدان المعنية، مؤكداً أهمية أن تعيد إيران في أسرع وقت ممكن حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما تستعد فرنسا للمساهمة فيه.



الالتزام بوقف إطلاق النار



وشدد ماكرون على ضرورة الالتزام التام بوقف إطلاق النار، بما يشمل لبنان، مؤكداً دعم بلاده الكامل لجهود السلطات اللبنانية، باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بممارسة سيادة الدولة وتقرير مستقبل البلاد.



وفي سياق متصل، نقلت شبكة سي إن إن عن مصدر باكستاني قوله إنه من المتوقع أن تستمر المحادثات الأمريكية الإيرانية الليلة، وقد تمتد إلى الأحد، موضحاً أن رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش موجودان حالياً في غرفة التفاوض.



لقاء مباشر



فيما ذكر نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لصحيفة وول ستريت جورنال أن الوفد برئاسته أجرى محادثات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين.



ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن أمين مجلس الإعلام الإيراني محمد كلزاري قوله: «مفاوضات إسلام آباد الثلاثية انعقدت بعد التحقق من وقف الهجمات على بيروت»، موضحاً أن المحادثات الثلاثية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان في إسلام آباد «دخلت المرحلة الفنية»، مشيراً إلى وجود «جدية في المفاوضات».



فرق فنية للتفاوض



وأشار إلى أن المحادثات الفنية بدأت مع ازدياد جدية أجواء المفاوضات الثلاثية، مبيناً أن أعضاء من اللجان المتخصصة في الوفد الإيراني توجهوا إلى مقر المفاوضات، وهذا المسار لا يزال مستمراً.



وأوضح أنه مع تطور الأوضاع واستمرار الاتصالات مع السفير الإيراني في لبنان للتحقق من وقف الهجمات على بيروت، إلى جانب توجيه تحذيرات جدية بشأن خروقات وقف إطلاق النار، فضلاً عن تهيئة الظروف للإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، انطلقت في نهاية المطاف المفاوضات الثلاثية.



هل تمدد المفاوضات؟



وكان موقع «برس تي في» الإيراني قد قال إنه لم يُتخذ أي قرار بشأن تمديد المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد، مشيراً إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة.



ولفت الموقع إلى أن إيران أعلنت أن مسار المحادثات هو الذي سيحدد ما إذا كانت الفرق المفاوضة ستمدد إقامتها في العاصمة الباكستانية.