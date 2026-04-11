على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، لا تزال إيران عاجزة عن فتح مضيق هرمز بشكل كامل أمام حركة الملاحة البحرية، وسط مخاوف دولية تتعلق بالألغام البحرية المنتشرة في الممر الاستراتيجي. ويُرجع مسؤولون أمريكيون هذا العجز إلى عدم قدرة طهران على تحديد مواقع جميع الألغام التي زرعتها، إضافة إلى افتقارها للخبرة والقدرة على إزالتها بسرعة.

وكشفت مصادر لصحيفة نيويورك تايمز أن الألغام «التائهة» تُعد سبباً رئيسياً وراء بطء استجابة إيران لطلبات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالسماح بمرور المزيد من السفن عبر المضيق الحيوي. وتُظهر هذه المعضلة تحدياً إضافياً قبل اجتماع المفاوضين الإيرانيين مع الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس في باكستان، في إطار محادثات تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل كامل.

يُذكر أن إيران لجأت في مارس الماضي إلى استخدام زوارق صغيرة لزرع الألغام في المضيق، بعد وقت قصير من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل عمليات عسكرية ضدها. وقد أسهمت هذه الألغام، إلى جانب تهديدات الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، في خفض عدد ناقلات النفط والسفن العابرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وقدم لطهران ورقة ضغط استراتيجية.

في الوقت نفسه، احتفظت إيران بممرات محدودة للسفن التي تدفع رسوم مرور أو تلك التابعة لدول تصنّفها صديقة، فيما أصدر الحرس الثوري الإيراني تحذيرات من مخاطر اصطدام السفن بالألغام، ونشرت وسائل إعلام شبه رسمية خرائط تبين الطرق الآمنة.

وتشير المصادر الأمريكية إلى أن هذه الممرات محدودة للغاية، إذ زرعت إيران الألغام بشكل عشوائي، ومن غير الواضح ما إذا كانت قد سجلت مواقع جميع الألغام، خصوصاً أن بعضها وُضع بطريقة تسمح له بالانجراف مع التيارات البحرية. ومع صعوبة إزالة الألغام البحرية مقارنة بزراعتها، يفتقر الجيش الأمريكي إلى قدرات قوية لإزالتها ويعتمد على سفن قتال ساحلية مجهزة بكاسحات ألغام، فيما تعجز إيران أيضاً عن إزالة الألغام بسرعة، حتى تلك التي زرعتها بنفسها.