حذر الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، سكان 8 أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت وطالبهم بإخلائها فوراً، متوعداً بشن ضربات إضافية.



وعرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي خريطة على منصة «إكس»، ووجه بإنذار عاجل لسكان 8 أحياء، وقال: الجيش سيواصل مهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في مختلف أنحاء الضاحية الجنوبية.



وأشار إلى أن الأحياء التي يجب إخلاؤها حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح والجناح.



من جهة أخرى، دانت الإمارات، بأشد العبارات، اليوم، الهجمات التي شنتها إسرائيل على مناطق عدة في لبنان، معربة عن قلقها من استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.



ودعت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف الهجمات لمنع سفك الدماء، وأن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.



وشدّدت الوزارة على تضامن دولة الإمارات الكامل مع الحكومة اللبنانية، ودعمها في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان الشقيق، مؤكدة التزامها الراسخ بدعم وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.



وأكدت الوزارة موقف دولة الإمارات الثابت في رفض العنف والتصعيد والفعل وردود الفعل غير المحسوبة، دون أدنى اعتبار للقوانين التي تحكم علاقات الدول وسيادتها، والتي تُعقد الموقف وتزيد من مخاطر عدم الاستقرار، مشدّدة على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد.