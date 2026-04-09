أعربت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم (الخميس) عن ترحيبها بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.



وأشادت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان بالجهود الكبيرة التي بذلتها باكستان في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى الداعية لوقف الصراع الدائر، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حل دائم لإنهاء هذه الأزمة، بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.



وفي سياق متصل، عبّرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، عن أملها في أن «تتمكن الأطراف المعنية من اغتنام هذه الفرصة لتحقيق السلام وإعادة الاستقرار للمنطقة في أسرع وقت ممكن»، بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار في الحرب التي استمرت أسابيع.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينيج، خلال إفادة صحفية، إن الصين أبقت على تواصل مع جميع الأطراف، وإنها سعت جاهدة لتحقيق المصالحة ووقف القتال.



وأضافت أن بكين تريد من الأطراف أن تغتنم فرصة السلام، وأن «تحل الخلافات عبر الحوار والتشاور وتعمل على إعادة السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط في أسرع وقت ممكن».



من جهة أخرى، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن «نطاق هدنة إيران يجب أن يتسع ليشمل لبنان أيضاً»، مشددة على أن الإجراءات المفرطة التي اتخذتها إسرائيل لا تندرج ضمن الدفاع عن النفس.



وأضافت كالاس، في تصريحات صحفية أن «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لا يبرر هذا الدمار الهائل في لبنان»، مشددة على ضرورة نزع حزب الله لسلاحه.