أعلنت الداخلية العراقية تعرض صحفية أمريكية لعملية خطف على يد مجموعة من المسلحين المجهولين في وسط العاصمة بغداد، مؤكدة فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الحادث وتحديد مكان الصحفية.

وبحسب المعلومات المتداولة تعرضت شيلي رينيه كيتلسون الصحفية المستقلة المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط وتعمل مع وسائل إعلام دولية مثل «المونيتور» و«فورين بوليسي» و«بي بي سي»، للاختطاف أمام فندق فلسطين وقرب فندق رويال غاردن في شارع السعدون وسط بغداد.

ودخلت الصحفية الأمريكية العراق يوم 24 مارس وكانت تقيم في الفندق المذكور، وأكدت مصادر أمنية عراقية أن مجهولين يستقلون سيارة نوع «أوباما» نفذوا العملية، ثم توجهوا بها نحو جنوب بغداد.

وأعلنت وزارة الداخلية أن القوات الأمنية باشرت عملها فوراً، وتمكنت من اعتقال أحد المشتبه بهم في الجريمة، فيما لا تزال التحقيقات جارية تحت إشراف جهاز المخابرات العراقي لتحديد هوية باقي الخاطفين ومكان احتجاز الصحفية.

يأتي الحادث في ظل توتر أمني ملحوظ في العراق، خصوصاً بعد سلسلة هجمات استهدفت مصالح أمريكية وتحذيرات متكررة من السفارة الأمريكية في بغداد لرعاياها من خطر الاختطاف والاستهداف من قبل فصائل مسلحة موالية لإيران.

وشيلي كيتلسون صحفية مستقلة (مواليد 1976) تقيم في إيطاليا، وتتمتع بخبرة واسعة في تغطية الشؤون السياسية والأمنية في الشرق الأوسط، وسبق أن عملت في مناطق ساخنة، لكن هذا الحادث يعد الأول من نوعه لها في العراق.

وشهد العراق في السنوات الماضية حالات اختطاف لصحفيين أجانب ومحليين، بعضها انتهى بالإفراج وبعضها الآخر كان أكثر تعقيداً.