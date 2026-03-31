توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بـ«محو» جزيرة خارك ذات الأهمية الإستراتيجية الكبرى لإيران، في حال رفض طهران فتح مضيق هرمز ولم تُفضِ المحادثات الجادة إلى نتيجة سريعة.



وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «تُجري الولايات المتحدة محادثات جادة مع نظام جديد وأكثر عقلانية لإنهاء عملياتنا العسكرية في إيران، لقد أُحرز تقدم هائل، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بسرعة لأي سبب من الأسباب - وهو ما يُرجح حدوثه - وإذا لم يُفتح مضيق هرمز على الفور، فسوف نختتم «إقامتنا» الممتعة في إيران بتفجير ومحو جميع محطات الطاقة وآبار النفط وجزيرة خارك وربما جميع محطات تحلية المياه!».



بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يريد التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء مهلة 6 أبريل، موضحة أن إيران وافقت على بعض النقاط الأمريكية في المحادثات الخاصة.



وأضافت: «إذا ما رفض الإيرانيون هذه الفرصة الذهبية، فإن أعظم قوة عسكرية في تاريخ العالم ستظل على أهبة الاستعداد لتزويد الرئيس ترمب بكل خيار متاح، لضمان استمرار هذا النظام في دفع ثمن باهظ، وسواء تم ذلك بهذه الطريقة أو تلك، لن تعود إيران تمتلك القدرة الموثوقة على تهديد الولايات المتحدة أو حلفائنا».



وكان ترمب مدد (الخميس) مهلة شن هجمات على منشآت الطاقة الإيرانية 10 أيام حتى السادس من أبريل القادم، موضحاً أن القرار جاء بناءً على طلب من طهران، وأن المحادثات لا تزال جارية، وتسير على نحو جيد.



وتعرضت عشرات المواقع في إيران لغارات جوية إسرائيلية وأمريكية، وبحسب مسؤولين إيرانيين فإنه تم تسجيل أضرار في 131 مبنى أثرياً في أنحاء البلاد.



وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع 3 انفجارات في جنوب مهرآباد في طهران، وتفعيل الدفاعات الجوية شرق العاصمة الإيرانية، موضحة أن مخزن ذخائر غرب طهران إضافة لموقع في ساحة ملت بالعاصمة الإيرانية وموقع آخر في حي رجائي بالمدينة تعرضت للقصف.