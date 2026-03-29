أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن 22 صاروخًا أطلقت من إيران باتجاه أراضي الأردن في الأسبوع الرابع من الحرب الدائرة بالإقليم.

وأفادت مديرية الإعلام العسكري الأردنية في بيان مشترك مع مديرية الأمن العام أمس السبت، إن سلاح الجو الملكي تصدى لتلك الصواريخ وقام بتدميرها، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد صاروخين، وسقطا شرقي البلاد.

وبينت أن الأراضي الأردنية تعرضت للاعتداءات الإيرانية بشكل مباشر منذ بدء الحرب بالإقليم، إذ وصل عدد الصواريخ التي وجهت لأراضيها إلى 262 صاروخًا ومسيرة وكانت تستهدف مواقع حيوية.

وتمكن سلاح الجو الملكي الأردني منذ بدء الحرب من اعتراض وتدمير 242 صاروخًا وطائرة مسيرة، في حين لم تتمكن الدفاعات من اعتراض 20 صاروخًا ومسيرة.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إن عدد البلاغات الناتجة عن المتساقطات من الصواريخ والطائرات المسيرة التي تعاملت معها مديرية سلاح الهندسة في القوات المسلحة وكوادر الدفاع المدني والشرطة خلال الأسبوع الماضي، وصل إلى 64 بلاغًا، وكانت تتعلق بسقوط أجسام وشظايا في معظم المحافظات.

وأكد أنه نتجت عن تلك الحوادث خلال الأسبوع الرابع من الحرب إصابة لأحد الكوادر التي تتعامل مع الأجسام المتساقطة وحالته العامة متوسطة وهو يخضع للعلاج اللازم، في حين وقعت بعض الأضرار المادية في مناطق مختلفة من المملكة.

وأشار إلى أن مجموع المتساقطات منذ بدء الحرب بلغ 478 من شظايا المقذوفات، فيما ارتفع مجموع الإصابات إلى 25 إصابة، غادرت جميعها باستثناء الإصابة الأخيرة.