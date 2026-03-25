أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم (الأربعاء)، مقتل 7 جنود وإصابة 13 آخرين في قصف جوي استهدف موقع الحبانية العسكري بمحافظة الأنبار (120 كيلومتراً غرب بغداد).



وقالت الوزارة، في بيان: «تعرض مستوصف الحبانية العسكري وشعبة أشغال الحبانية التابعة لآمرية موقع الحبانية في وزارة الدفاع صباح اليوم إلى ضربة جوية آثمة، أعقبها رمي بمدفع الطائرة، ما أدى إلى استشهاد 7 من مقاتلينا وإصابة 13 آخرين، أثناء تأديتهم واجبهم الوطني والإنساني، ومازال البحث جاريا من قبل فرق الإنقاذ داخل مكان الحادث».



وأوضحت الوزارة أن هذا الاستهداف يعد انتهاكاً صارخاً وخطيراً لكل القوانين والأعراف الدولية التي تُحرم استهداف المنشآت الطبية والكوادر العاملة فيها، مبينة أن هذا العمل الإجرامي يمثل تصعيداً خطيراً يستوجب الوقف عنده بحزم ومحاسبة الجهات المسؤولة عنه، إذ إن استهداف المرافق الطبية جريمة نكراء بكل المقاييس، كونها تستهدف مؤسسات تُعنى بإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية للمقاتلين.



وقالت وزارة الدفاع العراقية «إن هذه الاعتداءات الجبانة لن تثني كوادرنا عن أداء واجبهم، بل ستزيدهم عزيمة وإصراراً على مواصلة مهامهم في خدمة الوطن وأبنائه»، مضيفة: الوزارة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد على هذا العدوان، وفق الأطر القانونية المعتمدة.



وكانت قاعدة الحبانية قد تعرضت أمس لضربة خلّفت 15 قتيلاً في صفوف الحشد بينهم قائد عمليات الأنبار سعد البعيجي.



واتهم الحشد، الولايات المتحدة بتنفيذ الهجوم، لكن مسؤولا أمنيا قال، اليوم، إن طائرة مقاتلة أطلقت صاروخين على قاعدة الحبانية.