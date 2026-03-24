توقع مسؤول باكستاني اليوم (الإثنين) أن يلتقي نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس جاريد كوشنر مسؤولين إيرانيين في إسلام آباد، وفقاً لما نقلته «رويترز».



ونقل موقع «أكسيوس»، عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن هناك محادثات تمهد لعقد اجتماع بين مسؤولين إيرانيين وأمريكيين رفيعي المستوى بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



وذكر المسؤول الإسرائيلي أنه «في إطار المحادثات المتعلقة بالقمة في باكستان، يجري بحث إمكانية أن يكون نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ممثل واشنطن»، موضحاً أن «تل أبيب كانت على علم بأن جهود وساطة تبذلها عدة دول جارية بالفعل لتمهيد الطريق لإجراء محادثات بين إيران والولايات المتحدة، إلا أنها فوجئت بتصريحات الرئيس ترمب بأن هذه الاتصالات تحرز تقدماً، وأن هناك اتفاقات حول 15 نقطة محددة».



في حين ذكرت «القناة 12» العبرية أن «المسؤول الإيراني الذي يجري مفاوضات مع واشنطن هو رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف».



من جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في وقت سابق اليوم أنه تحدث مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، ووعده بأن تقدم إسلام آباد المساعدة في إحلال السلام في المنطقة.



وأكد شريف في تدوينة عبر منصة «إكس» التزام باكستان أيضاً بأداء دور بنّاء في تعزيز السلام في المنطقة، مؤكداً أنهما ناقشا الوضع الخطير في المنطقة، واتفقا على الحاجة المُلحّة إلى خفض التصعيد، والحوار، والدبلوماسية.