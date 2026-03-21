أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء العاجل لعدد من الأحياء في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم (السبت): «إنذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية، خصوصاً في الأحياء: حارة حريك، الغبيري، الليلكي، الحدث، برج البراجنة، تحويطة الغدير، الشياح».



وأضاف: «الجيش يواصل العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في مختلف أنحاء الضاحية وبقوة متزايدة، الجيش لا ينوي المساس بكم، ولذلك وحرصاً على سلامتكم عليكم الإخلاء فوراً».



وجاء هذا الإنذار الإسرائيلي، الذي لا يعتبر الأول من نوعه منذ عودة الاشتباكات بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، في ظل الاشتباكات الدائرة في بلدات جنوبية.



يذكر أن الجيش الإسرائيلي اندفع أمس (الجمعة) من 4 محاور للتوغل باتجاه الأراضي اللبنانية؛ وتجددت الهجمات على محوري الخيام والطيبة، واستأنف تحركاته على محور ماروس الراس، فيما افتتح محوراً جديداً في القطاع الغربي باتجاه بلدة الناقورة.



وتسعى إسرائيل إلى تشتيت القوة المدافعة التي تتصدى للتوغلات من خلال توسعة رقعة الهجوم، وتنوع المحاور، بعدما تجمد الهجوم على الخيام لمدة يومين، فيما لم يحرز أي تقدم، الخميس، على جبهة الطيبة إثر تعرض الدبابات لنيران الصواريخ المضادة للدبابات.



وشن الطيران الإسرائيلي منذ صباح الجمعة سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي استهدفت 12 بلدة في قضاء صور على الأقل، ونحو 25 بلدة في أقضية النبطية ومرجعيون وبنت جبيل.