أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تنفيذ مناورة عسكرية واسعة، جرى خلالها الكشف عن دبابة قتالية جديدة وُصفت بأنها ركيزة أساسية في جهود تحديث الجيش، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن التدريبات نُفذت في قاعدة تدريبية قرب بيونغ يانغ، وشملت وحدات مدرعة أطلقت صواريخ مضادة للدبابات، إلى جانب وحدات تصدت لأهداف جوية وهمية، بينها طائرات مسيّرة ومروحيات، تمهيداً لتقدم قوات المشاة والدبابات في سيناريو قتالي متكامل.

وأوضحت الوكالة أن الدبابة الجديدة تتمتع بقدرات متقدمة في الحركة والقوة النارية، إضافة إلى أنظمة دفاعية حديثة، من بينها تقنيات للحماية من الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأشارت إلى أن كيم تابع المناورات بإعجاب، معبراً عن رضاه عن أداء الوحدات المدرعة، ومؤكداً تحقيق تقدم ملموس في تطوير صناعة الدبابات. كما اعتبر أن الدبابة الجديدة تمتلك قدرات دفاعية ذاتية متقدمة، قائلاً إنه “لا يوجد سلاح مدرع في العالم يضاهيها”.