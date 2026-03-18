أعلنت قطر اليوم (الأربعاء) طرد الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة الإيرانية، والعاملين في الملحقيتين، مؤكدة أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم.



وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان على حسابها في «إكس»: «سلّمت وزارة الخارجية مذكرة رسمية إلى سفارة إيران لدى الدولة، تفيد بأن دولة قطر تعتبر كلاً من الملحق العسكري والملحق الأمني في السفارة، إضافة إلى العاملين في الملحقيتين، أشخاصاً غير مرغوب فيهم، وتطلب منهم مغادرة أراضي الدولة خلال مدة أقصاها (24) ساعة».



وأوضحت الوزارة أن ذلك القرار جاء خلال اجتماع عقده مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية السيد إبراهيم يوسف فخرو اليوم مع السفير الإيراني في قطر علي صالح آبادي، مبينة أن هذا القرار يأتي على خلفية الاستهدافات الإيرانية المتكررة والعدوان الغاشم الذي طال دولة قطر وانتهك سيادتها وأمنها، في مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817) وقواعد حسن الجوار.



وشدّدت الوزارة على أن استمرار الجانب الإيراني في هذا النهج العدائي سيقابل باتخاذ دولة قطر إجراءات إضافية، بما يضمن حماية سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية، مؤكدة أن دولة قطر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.