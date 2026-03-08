دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الأحد) طهران إلى ضرورة وقف الهجمات الإيرانية فوراً على دول المنطقة، وإنهاء إغلاق مضيق هرمز، وذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.



وأوضح ماكرون في منشور على منصة «إكس» أن الحل الدبلوماسي بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لمواجهة هذه التحديات الجوهرية، ووضع حد للتصعيد والحفاظ على السلام، داعياً إلى «ضمان حرية الملاحة من خلال إنهاء الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز».



وجدد ماكرون التعبير عن «القلق البالغ إزاء تطور البرنامجين النووي والباليستي لإيران، فضلاً عن مجمل أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والتي تقف وراء الأزمة الحالية».



في الوقت ذاته، ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الأحد، أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيزوران إسرائيل الثلاثاء القادم لإجراء محادثات في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.



ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها إن زيارة ويتكوف وكوشنر تأتي وسط خلاف بين إسرائيل وأمريكا بشأن حملة قصف واسعة النطاق نفَّذتها إسرائيل على منشآت النفط الإيرانية.



وكان مسؤول أمني أمريكي رفيع المستوى قد أوضح للقناة 12 الإسرائيلية أن إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقاً بخططها لاستهداف البنية التحتية النفطية، لكنها لم تُشر إلى أن الضربات ستكون بهذا الحجم.



بدوره، ذكر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير اليوم أن المعركة مع إيران ستستمر لفترة طويلة، وأشار إلى أن هذه الحرب حساسة ومصيرية، وستحدد مستقبل إسرائيل وأمنها لسنوات طويلة قادمة، على حد زعمه.