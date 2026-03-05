أعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم (الخميس)، تعرض دولة قطر لهجوم صاروخي، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تتصدى للهجمة الصاروخية.



ودعت الوزارة، في بيان صحفي، المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية.



بدورها، ذكرت وزارة الداخلية القطرية، أن مستوى التهديد الأمني في البلاد مرتفع وأن على الجميع البقاء في المنازل، بحسب وسائل إعلام قطرية.



من جهة أخرى، كانت وزارة الدفاع البحرينية أعلنت مساء أمس أن منظومات الدفاع الجوي مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية، موضحة أنها دمرت 75 صاروخا و123 طائرة مسيرة استهدفت البلاد.



وذكرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.



وأهابت بالجميع بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تناقل الشائعات.