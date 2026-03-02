أعلن الجيش الأمريكي، اليوم (الإثنين)، ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 4 منذ بدء الحرب على إيران.



وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في منشور عبر منصة «إكس» إنه «حتى الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة قُتل 4 من القوات الأمريكية في العمليات».



وأوضحت أن العنصر الرابع، الذي كان قد أُصيب بجروح خطيرة خلال الهجمات الإيرانية الأولى، فارق الحياة متأثراً بإصابته، ما يرفع عدد القتلى المعلنين رسمياً.



ترمب: خسائر إضافية «مرجحة»



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب علّق أمس (الأحد) على مقتل 3 جنود، محذراً من أن سقوط مزيد من القتلى الأمريكيين «أمر مرجح» خلال المهمة القتالية في إيران.



وقال في مقطع فيديو نشره عبر منصته «تروث سوشيال»: «تستمر العمليات القتالية بكامل قوتها، وستتواصل حتى تحقيق جميع أهدافنا. لدينا أهداف قوية للغاية»، من دون الكشف عن تفاصيل تلك الأهداف.



«مهمة نبيلة» وتعهد بالمضي قدماً



وأضاف ترمب: «كأمة واحدة، ننعى الوطنيين الأمريكيين الذين قدموا التضحية الكبرى من أجل أمتنا»، مؤكداً مواصلة «المهمة النبيلة» التي ضحوا من أجلها.



ودعا بالشفاء العاجل للجرحى، ووجّه رسالة امتنان لأسر القتلى، في وقت تتصاعد فيه حدة المواجهة وتتزايد كلفة الحرب بشرياً على الجانبين.