أفادت مصادر ميدانية بأن قوات الدعم السريع استهدفت عدة مواقع مدنية في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، عبر هجوم بطائرات مسيّرة في الساعات الأولى من فجر اليوم (الجمعة).



وطالت عمليات القصف قاعات الدراسة في جامعة كردفان للمرة الثانية خلال أسبوع، واستهدف مركز الإمداد الدوائي بالمدينة ومنزلاً لأحد المواطنين في حي رياض الصالحين.



وأفادت المعلومات بعدم تسجيل إصابات بشرية في صفوف المدنيين، فيما لحقت أضرار مادية بالمباني المستهدفة.



من جهته، أعلن مصدر عسكري أن الدفاعات الأرضية التابعة للجيش أسقطت نحو 11 مسيّرة انتحارية كانت تشارك في الهجوم على مدينة الأبيض.



وتصاعد استخدام المسيرات أخيرا من قبل قوات الجيش والدعم السريع على السواء، في عمليات الاستهداف، حيث عمدت قوات الدعم السريع إلى استهداف المواقع والأعيان المدنية في كردفان.



بينما واصل الجيش رصد واستهداف إمدادات الدعم السريع في كردفان ودارفور.



يذكر أن أكثر من 100 ألف شخص نزحوا من منطقة كردفان في غضون ثلاثة أشهر ونيف، بحسب الأمم المتحدة، في ظل ارتفاع وتيرة العنف بين الجيش وقوات الدعم السريع مع اقتراب الحرب من عامها الثالث.



واشتدت المعارك في كردفان بعد أن أحكمت قوات الدعم السريع قبضتها على إقليم دارفور المجاور في نهاية أكتوبر الماضي (2025).