​ثمن مدير عام هيئة مستشفى شبوة العام الدكتور حسين الطويل، الدعم السخي واللامحدود الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية عبر ذراعها التنموي «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، مؤكداً أن التدخل السعودي السريع والمستمر كان له الأثر البالغ في استقرار القطاع الصحي بالمحافظة وبث الطمأنينة في نفوس الكادر الطبي والمواطنين على حد سواء.



​وأوضح الدكتور الطويل في تصريح لـ«عكاظ» أن المستشفى بات يمثل الركيزة الأساسية للخدمات الطبية في المحافظة، ويخدم ما لا يقل عن مليون و200 ألف نسمة من أبناء شبوة والمناطق المجاورة، مقدمًا لهم خدمات طبية وعلاجية مجانية بنسبة 100%، تضاهي في جودتها المستشفيات الدولية، مما وفّر على المرضى مشقة وتكاليف السفر للعلاج في الخارج.

​أرقام تعكس حجم الإنجاز



​وكشف الطويل إحصائيات العمل اليومي بالمستشفى، مشيراً إلى أن العيادات الخارجية تستقبل يومياً ما بين 250 إلى 300 مريض، فيما يتجاوز مراجعو قسم الطوارئ 100 حالة يومياً.

وأضاف: «نجري بمعدل 15 عملية جراحية يومياً، كما يقدم المختبر ما بين 600 إلى 700 فحص، وتصرف الصيدلية كمية مماثلة من الوصفات الطبية المجانية، بالإضافة إلى إجراء أكثر من 150 فحصاً بالأشعة التشخيصية المجانية يومياً».



​طفرة نوعية في الجراحات التخصصية



​وعلى صعيد التطور النوعي، أكد الطويل أن المستشفى يمضي بخطوات واثقة في إجراء العمليات المعقدة ضمن تخصصات جراحة العظام، والمفاصل، والعمود الفقري، إضافة إلى الجراحة العامة والمناظير، منوهاً أن هذه التدخلات الطبية الدقيقة تُنفذ بكفاءة عالية تترجم المستوى المتقدم الذي وصل إليه الكادر الطبي، لافتاً إلى أن المخرجات الجراحية المحققة تضاهي المعايير العالمية، ما يعكس التزاماً راسخاً بتقديم رعاية صحية تتسم بالدقة والاحترافية العالية.

​مشاريع توسعية قادمة



وحول الخطط المستقبلية بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أوضح الدكتور الطويل عن البدء الفوري لدراسة ومراجعة الخدمات الطبية الحالية بغرض تحديث آليات التشغيل وتطويرها بما يتوافق مع أعلى معايير الجودة في المجال الصحي.



​استقطاب الكفاءات والتدريب



​وأشار الطويل إلى أن المستشفى يعمل على استقطاب أفضل الكفاءات الطبية المحلية والأجنبية، مع تفعيل قسم خاص للتعليم المستمر لتدريب الكوادر وفق أحدث البروتوكولات العالمية، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع كلية الطب والمعاهد الصحية لتدريب الطلاب والخريجين ورفع كفاءة الجيل القادم من الأطباء.

​وأعرب مدير عام هيئة مستشفى شبوة، عن شكره وتقديره لقيادة المملكة وللبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على دعمهم السخي لليمن، الذي يجسد عمق الروابط الأخوية والالتزام السعودي بدعم الشعب اليمني والنهوض بمؤسساته الخدمية.