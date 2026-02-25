كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الأربعاء)، أن مفاوضين أوكرانيين سيجتمعون بمسؤولين أمريكيين، غداً (الخميس) في جنيف، موضحاً أن الهدف مناقشة حزمة لتحسين مستويات المعيشة وإعادة إعمار البلاد بعد الحرب، بما في ذلك حزمة الازدهار.



وأوضح زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، أن الولايات المتحدة تسعى لإيجاد سبيل لإنهاء أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية في أقرب وقت ممكن.



وقال زيلينسكي: «في رأيي، لا تكمن الصعوبات حالياً على المستوى العسكري، بل في الإرادة السياسية لإنهاء هذه الحرب وفي مسألة الأراضي»، متوقعاً أن تعقد المحادثات الثلاثية في أوائل مارس القادم.



وأضاف: «سيتم إعداد الوثائق الاقتصادية في اجتماع ثنائي بين أوكرانيا والولايات المتحدة غداً».



وكان أمين مجلس الأمن القومي والدفاع رئيس فريق التفاوض الأوكراني رستم عمروف، قد قال إنه سيلتقي في جنيف مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.



وأفاد مسؤولون أوكرانيون لصحيفة «تليجراف» البريطانية بأن خطة «اتفاق الازدهار» تهدف إلى استقطاب نحو 800 مليار دولار على مدى 10 سنوات لإعادة إعمار أوكرانيا، وتحفيز اقتصادها.