اتهمت منظمتان في ميانمار اليوم (الأربعاء)، قوات المجلس العسكري الحاكم بتنفيذ غارة جوية على سوق في إحدى قرى غرب البلاد، مما أسفر عن مقتل لا يقل عن 17 شخصاً.



وقالت منظمة «جيش أراكان» المسلحة القومية إن 17 مدنياً بريئاً قضوا أمس (الثلاثاء)، في غارة على قرية يوي نغو بولاية راخين في غرب ميانمار، في حين قدّرت مجموعة «بوناغيون» للمتطوعين الشباب عدد القتلى بـ18.



وذكر رئيس المجموعة، بياي فيو ناينغ، أن الجثث كانت تنتشر في المنطقة برمتها عند وصوله إلى القرية بعد الغارة.



يذكر أن انتخابات ميانمار اكتملت في نهاية يناير بعد أن نفذت على 3 مراحل واستمرت قرابة شهر، وضمنت سيطرة الحكام العسكريين وحلفائهم على أغلبية برلمانية لتشكيل حكومة جديدة.



ووصف منتقدون الانتخابات بأنها ليست حرة ولا نزيهة، وتهدف إلى إضفاء الشرعية على سلطة الجيش بعد الإطاحة بحكومة أون سان سو تشي المدنية المنتخبة في فبراير 2021.



وكان حزب التضامن والتنمية الاتحادي المدعوم من الجيش قد فاز بمعظم المقاعد التي تم التنافس عليها في أول جولتين من التصويت، كما تقرر تخصيص 25% من مقاعد مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان الوطني للجيش، مما يضمن له ولحلفائه السيطرة على الهيئة التشريعية.