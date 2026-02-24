فيما يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فجر غد (الأربعاء) خطاباً عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم (الثلاثاء) أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة أصبح في المتناول في حالة منح الأولوية للسبل الدبلوماسية.



وكتب عراقجي على حسابه في «إكس»: ستستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة في جنيف بعزم على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أقصر وقت ممكن.



من جهة أخرى، يلقي الرئيس الأمريكي ترمب خطاباً، وبحسب مسؤولين في البيت الأبيض فإن الخطاب سيركز على أمريكا في عامها 250، قوية ومزدهرة ومحترمة.



ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن المسؤولين قولهم: الرئيس يخطط لإدخال قصص عن أمريكيين يقولون إنهم استفادوا من سياساته، مبينة أن ترمب سيعلن عن خطة تلزم شركات التكنولوجيا بدفع تكاليف كهرباء أعلى في المناطق التي تبني فيها مراكز بيانات جديدة للذكاء الاصطناعي.



وأشار المسؤولون إلى أن ترمب، الذي أبدى بوضوح رغبته في الحصول على جائزة نوبل للسلام وأنشأ مجلس السلام، يقترب شيئاً فشيئاً على ما يبدو من صراع عسكري مع إيران بشأن برنامجها النووي بعدما نقل سفناً حربية إلى الشرق الأوسط ووضع خططاً قد تشمل تغيير الحكومة.



وأفاد المسؤولون أن ترمب سيعرض خططه بشأن إيران، لكن المسؤولين لم يقدموا تفاصيل.



وتدفع أمريكا بحشد كبير إلى الشرق الأوسط وتجهيزات لصراع مع إيران قد يستمر أسابيع إذا لم تتوصل أمريكا و طهران إلى اتفاق يحل الخلاف المستمر منذ فترة طويلة بشأن برنامجها النووي.